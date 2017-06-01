Darıca'da Görev Değişikliği

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Haziran ayı meclis toplantısı öncesi yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Mustafa İltekin’e bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, boşalan başkan yardımcılığı görevine İmar ve Şehircilik Müdürü Nurdoğan Yılmaz’ın atandığını, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ise Ufuk Ünlübaş’ın getirildiğini söyledi. Başkan Karabacak, h

akimlik sınavını kazanan Güner Konukseven’in yerine ise Hukuk İşleri Müdürlüğüne dNuray Aytar getirildiğini söyleyerek

yeni görevlerinde başarılar diledi.

ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI

Meclis toplantısına geçilmeden önce Başkan Karabacak önceki gün helikopter kazasında şehit olan 13 askerimizi anarak, başsağlığı diledi. Darıca Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında Darıca Belediyesi ile Çukurköy Belediyesi arasında kardeş Belediye Protokolü imzalanması için Başkan Karabacak’a yetki verildi.