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Darıca'da Hırsızlık Operasyonu

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Darıca'da Hırsızlık Operasyonu

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:49

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Darıca'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cami Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ve şüphelilerin yakalandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheliler Suriye uyruklu O.H. (18) ve H.H'yi (17) gözaltına alan ekipler, evden 7 cep telefonu, bazı aksesuarlar, 3 kol saati, 2 kimlik kartı ve bir cüzdanın çalındığını tespit etti.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



AA
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Anahtar Kelimeler
DaricaHırsızlıkOperasyon
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gerek yok 3 gün önce

sağolsun polisimiz....darıcada hırsızlık olaylarından bıkıp usanmıştık....devamını bekliyoruz

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