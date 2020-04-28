Darıca’da koronavirüs tedbirleri artarak devam ediyor

Darıca Belediyesi, tüm dünyayı ve Türkiye’yi olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı mücadelesini aksatmadan sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan çalışmalarda özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

SOKAKLAR YIKANIP ÇÖP K0NTEYNIRLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Darıca’daki 14 mahallenin tamamında belirli periyotlar halinde çalışma gerçekleştiren Darıca Belediyesi, özellikle ana caddeler ve ara sokakların tamamında dezenfektanlı suyla yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için kaldırımlar ve çöp konteynırlarını da tek tek dezenfekte eden Darıca Belediyesi, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacak şekilde çalışmalarına devam ediyor.

BIYIK: “HEP BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Türkiye’nin koronavirüs salgınında aldığı önlemler neticesinde iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs önlemleri için de Darıca’da gerekli tedbirleri arttırarak çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek “Dünyayı etkileyen koronavirüs konusunda hepimize görevler düşüyor. Hamdolsun ülkemiz salgınla mücadele konusunda dünyaya örnek olarak gösterilen bir noktaya geldi. Devletimizin almış olduğu önlemler neticesinde şu anda çok iyi bir yerdeyiz. Bu tedbirleri aksatmadan sürdürmeliyiz. En yakın zamanda inşallah salgın Türkiye’de bitecek. Ramazan Bayramı’nda çifte bayram sevinci yaşamak için hepimize görevler düşüyor. Hep birlikte bu salgının da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.















