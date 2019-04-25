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Darıca'da Sünnet Kayıtları Başladı

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı.

Darıca'da Sünnet Kayıtları Başladı

25 Nisan 2019 Perşembe 16:45

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5 yaş ve üzeri çocuklar için kayıtların alınacağı Sünnet Şöleni için müracaatlar Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’ne yapılacak.

Sünnet Şöleni Haziran Ayında

Kayıtların tamamlanmasının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtılacağı ve tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı sünnet şöleni için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların muhtarlıklardan alınacak fakirlik ilmuhaberi ve çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Darıca Belediyesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Kayıtlar 600 kişilik kontenjanın tamamlanmasının ardından sona erecek. Sünnet Şöleni haziran ayı içinde Darıca sahilde gerçekleşecek. Sünnet kayıtlarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 745 38 82- 1981 dahili hattan ayrıntılı bilgi alabilirler.

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