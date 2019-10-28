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DARICA'YA ŞEHİT ATEŞİ

Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'u şehit haberi, Darıca da ki baba ocağına ulaştı.

DARICA'YA ŞEHİT ATEŞİ

28 Ekim 2019 Pazartesi 09:24

 Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit düştü. Suriyeli'nin Resulayn bölgesinde süren harekat sırasında ağır yaralanan Sarıtosun, tedavi altına alındığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düştü. Sarıtosun'un acılı haberi Darıca da yaşayan baba ocağına düştü. Bekar olduğu öğrenilen Sarıtosun'un şehit haberi anne ve babasına verildi.

Sarıtosun'un evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Haberi alan vatandaşlar ise şehidin evinin önünde toplanmaya başladı.

Şehidimizin cenazesi, 28 Ekim Pazartesi günü ikindi namazına müteakip  Darıca Merkez camiinden kaldırılacak.

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Anahtar Kelimeler
Daricaşehit AteşiBarış Pınarı Harekatı
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