DARICA'YA ŞEHİT ATEŞİ

Sarıtosun'un evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Haberi alan vatandaşlar ise şehidin evinin önünde toplanmaya başladı.
Şehidimizin cenazesi, 28 Ekim Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Darıca Merkez camiinden kaldırılacak.
Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'u şehit haberi, Darıca da ki baba ocağına ulaştı.
Sarıtosun'un evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Haberi alan vatandaşlar ise şehidin evinin önünde toplanmaya başladı.
Şehidimizin cenazesi, 28 Ekim Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Darıca Merkez camiinden kaldırılacak.