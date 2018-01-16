Darıca’yı Çok Sevdi





Proje kapsamında Darıca’ya gelen 16 öğrenci ile 9 öğretmen, Darıca Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Darıca Belediyesi Meclis Salonunda yabancı konukları ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenci ve öğretmenlere Darıca ile ilgili bilgiler aktarıp bir sinevizyonla Darıca’nın tanıtımını yaptı.

DARICA BİR TURİZM KENTİ