Darıca’yı Çok Sevdi

Proje kapsamında Darıca’ya gelen 16 öğrenci ile 9 öğretmen, Darıca Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Darıca Belediyesi Meclis Salonunda yabancı konukları ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenci ve öğretmenlere Darıca ile ilgili bilgiler aktarıp bir sinevizyonla Darıca’nın tanıtımını yaptı.
DARICA BİR TURİZM KENTİ
Başkan Karabacak, yaptığı kısa selamlama konuşmasında, ”ülkeler arası dostluğa katkı sağlayacağına inandığımız bu tür ziyaretlerin, sizler içinde önemli bir tecrübe olduğuna inanıyorum. Ülkemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Misafirperver bir toplum olarak sizleri en iyi şekilde ağırlamaya gayret edeceğiz. Darıca ilçesi olarak Hayvanat Bahçesi, sahil, tarihi yerler ve Sancaktepe başta olmak üzere sizlere hitap edecek güzel alanlarımız mevcut. Her geçen gün gelişen ilçemiz önemli bir turizm bölgesi olma yolunda ilerliyor. Tekrar ilçemize hoşgeldiniz diyorum.” diyerek sözlerini tamamlarken, programın ardından Darıca Belediyesi tarafından konuklara çeşitli hediyeler verildi.