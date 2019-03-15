Değişime Destek Verin

GEBZE MUTLU OLACAK
“Pek çok projemiz var, dertlere derman olacağız” diyen Başkan Adayı Recep Dursun, “Çocuklara kreş, gençlere gençlik merkezi, işçi evleri, halk gıdalar, ücretsiz okul servisleri, her kategoride spor olanakları, huzur evi, tapu sorununun çözümü, sabit pazar alanları gibi projeler bunlardan bazıları. En önemlisi mutluluk en büyük hizmetimiz olacak. Gebze’de hep beraber güleceğiz. Gelin kendiniz için çocuklarınız için bir iyilik yapın, artık değişimden yana karar verin” şeklinde konuştu.