Değişime Destek Verin

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum Çat Karabey ve Karaca Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun, seçim çalışmalarını sürdürürken kalan günleri yoğun tempoda geçiriyor. Erzurum Çat Karabey ve Karaca Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Recep Dursun, “Üç ayı aşkındır sabahtan akşama kadar Gebzeli vatandaşlarımla bir araya geliyorum. Bugün de sizlerle beraberim. Sizlerle birlikte kenti yönetmek, Gebze’yi her anlamda canlandırmak istiyorum” dedi.

GEBZE MUTLU OLACAK

“Pek çok projemiz var, dertlere derman olacağız” diyen Başkan Adayı Recep Dursun, “Çocuklara kreş, gençlere gençlik merkezi, işçi evleri, halk gıdalar, ücretsiz okul servisleri, her kategoride spor olanakları, huzur evi, tapu sorununun çözümü, sabit pazar alanları gibi projeler bunlardan bazıları. En önemlisi mutluluk en büyük hizmetimiz olacak. Gebze’de hep beraber güleceğiz. Gelin kendiniz için çocuklarınız için bir iyilik yapın, artık değişimden yana karar verin” şeklinde konuştu.