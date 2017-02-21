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Demirtaş'a 5 ay hapis cezası

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.

Demirtaş'a 5 ay hapis cezası

21 Şubat 2017 Salı 19:30


HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.

AĞRI (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı bir konuşmada "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı. 

Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, başka bir suçtan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezainfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Kimlik tespiti yapılan Demirtaş, evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, mesleğinin avukatlık olduğunu ve aylık düzenli bir gelirinin bulunmadığını ifade etti.

İddianamenin okunmasının ardından savunmasına geçilen Demirtaş, dokunulmazlıklarının kaldırılmasının Anayasa'nın 83/2 maddesi uyarınca yerinde olmadığını savunarak, milletvekillerinin kendini savunma hakkının elinde alındığını ifade etti.

Mahkeme ise sanığın bu talebini usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle reddederek savunmasına geçti.

Demirtaş, son sözünde beraatını talep etti
Savunmasının ardından son sözü sorulan Demirtaş, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Mahkemenizin kararı emsal karar olacaktır. Yargının özgürce karar verebildiğini gösterir bir karar olmasını diliyor ve savunmam kapsamında beraatımı talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme ise Demirtaş'ı TCK'nın 301/1 maddesi uyarınca önce "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak suretiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle önce 6 ay hapse çarptırdı.

Mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alarak, Demirtaş'ın hapis cezasını 5 aya indirdi.




Haber :AA



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