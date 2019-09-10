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Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Kocaeli'de girdiği denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedine, 3 gün sonra kıyıdan 2,5 mil açıkta ulaşıldı

Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

10 Eylül 2019 Salı 16:18

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, pazar günü Babalı köyünde girdiği denizde kaybolan 14 yaşındaki Emirhan Doğar'ın cesedi, helikopter desteğiyle yürütülen arama çalışmaları kapsamında kıyıdan 2,5 mil açıkta tespit edildi.

Doğar'ın cesedi, ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılarak bota alındı.

Olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan Doğar'ın cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Babalı köyünde pazar günü denize giren 12 yaşındaki Mert Ekici ile 14 yaşındaki Emirhan Doğar, suda çırpınmaya başlamış, durumu fark eden vatandaşlar çocuklardan Ekici'yi kıyıya çıkarmış, Doğar ise gözden kaybolmuştu.

Doğar'ı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, dalgıçlar, deniz polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Kefken Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.


AA
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