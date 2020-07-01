banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Denizdeki hayalet ağlar, tarım alanlarını yırtıcılardan koruyacak

Kocaeli'de lise öğrencisi İrem Demirel, projesiyle tarım alanlarındaki mahsullerle çiftlik hayvanlarını yırtıcılardan korumak için balıkçıların denizde bıraktığı hayalet ağları topladı.

Denizdeki hayalet ağlar, tarım alanlarını yırtıcılardan koruyacak

01 Temmuz 2020 Çarşamba 21:19

- Kocaeli'de lise öğrencisi İrem Demirel, geliştirdiği projeyle tarım alanlarındaki mahsullerle çiftlik hayvanlarını yırtıcılardan korumak için balıkçıların denizde bıraktığı hayalet ağları topladı
- Demirel:
- "Tarımda bu ağları arazilerin üzerine seriyorlar ve bu ağlar kuşların bitkilere zarar vermesini önlüyor. Doğaya zarar veren ağı doğaya geri dönüştürüyoruz ve doğaya yararlı bir hale getiriyoruz"

"Mavi Ayna" isimli projesi için Değirmendere Sualtı Topluluğunda (DESSAT) eğitim alarak CMAS 1 yıldız dalıcı olan Demirel, DESSAT dalgıçlarıyla merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde fay hattının, kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki "su altı şehri"ne dalış gerçekleştirdi. 

Suyun yaklaşık 15 metre derinliğindeki hayalet ağları toplayan Demirel, beraberindeki dalıcıların yardımıyla Değirmendere Çınarlık sahiline çıkarttı.

Topladıkları ağları ailesinin yardımıyla Karamürsel ilçesinde bir çiftliğe taşıyan Demirel, ağları yırtıcılardan korunması için ekili ürünler ile çiftlik hayvanlarının bulunduğu alanın üzerine serdi. 

- "Doğaya zarar veren ağı doğaya geri dönüştürüyoruz"

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerdeki hayalet ağların zararları, ekolojik dengeyi nasıl etkilediğine yönelik bilgiler üzerine bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istediğini belirterek, bu ağların tarım arazilerinde de kullanılabildiğini öğrenmesi üzerine, denizden çıkartıp tarlaya ulaştıracak bir proje hazırladığını dile getirdi.

Proje için dalış eğitimi aldığı DESSAT'ta "batık şehir"de bu tür ağların bulunduğunu öğrenmesi üzerine dalış noktasını belirlediğini ifade eden Demirel, "1 Temmuz Kabotaj Bayramı ve doğanın önemini anladığımız pandemi döneminde yapmak bu projeyi daha anlamlı kıldı." dedi. 

Ağların tarım arazisinde kullanılacağına işaret eden Demirel, "Tarımda bu ağları arazilerin üzerine seriyorlar ve bu ağlar kuşların bitkilere zarar vermesini önlüyor. Aynı şekilde kümes hayvanlarının bulunduğu alanın üzeri de yırtıcılara karşı bu ağlarla kapatılıyor. Doğaya zarar veren ağı doğaya geri dönüştürüyoruz ve doğaya yararlı bir hale getiriyoruz." diye konuştu. 

Dalış yaptıkları noktada görüş mesafesinin çok az olduğunu vurgulayan Demirel, "Görmek zordu ama bir amacımız vardı ve bunu gerçekleştirmek için bunların hepsini göze almıştık." ifadelerini kullandı.

Ağların taşındığı çiftliğin sahibi Yaşar Can, yıpranan balıkçı ağlarını yıllardır kullandıklarına değinerek, bir lise öğrencisinin projesiyle toplanan hayalet ağları kullanmalarının ise doğa adına büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"Denizden çıkarılan balıkçı ağlarını burada tavuklarımızın üzerinde, bitkilerin etrafında ve üzerinde yaban hayvanların gelmemesi için, korumak amacıyla kullanıyoruz." diyen Can, "Bu projede İrem Demirel kızımızın çalışması, sayesinde projeyi burada gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 








AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da bir sokak karantinaya alındı Darıca'da bir sokak karantinaya alındı
Pişmaniyeciler Meydanı’nda çalışmalar başladı Pişmaniyeciler Meydanı’nda çalışmalar başladı
Hat 700 ilk seferini gerçekleştirdi Hat 700 ilk seferini gerçekleştirdi
Dilovasında tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü Dilovasında tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Emek Mahallesi’ne 10 bin ton asfalt Emek Mahallesi’ne 10 bin ton asfalt
Hizmet İş’ten Başkan’a Teşekkür Ziyareti Hizmet İş’ten Başkan’a Teşekkür Ziyareti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca'da bir sokak karantinaya alındı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina...

Haberi Oku