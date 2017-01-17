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Denizdeki kirliliğin nedeni ne?

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Körfez’de yaşanan deniz kirliliğine açıklama getirildi.

Denizdeki kirliliğin nedeni ne?

17 Ocak 2017 Salı 09:36

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Körfez’de yaşanan deniz kirliliği durumu hakkında açıklama yaptı. Valilik açıklamasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hava kontrolleri sonucunda kirliliğin Dilovası bölgesinden kaynaklandığı belirtildi.

350 PERSONEL ARAŞTIRMA YAPIYOR

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:  13.01.2017 İzmit Körfezinin çeşitli yerlerinde deniz kirliliği olduğu ihbarları alınmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan havadan kontroller sonucu kirliliğin Dilovası bölgesinden geldiği gözlemlenmiştir. Söz konusu bölgede toplam 3 adet acil müdahale firması tarafından 350 personel görevlendirilerek temizlik çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyit Onbaşı gemisi ve tahlisiye botu deniz operasyonlarını koordine etmek amacı ile olay yerine intikal etmiş, deniz temizleme çalışmalarını sürdürmektedir.

An itibariyle yer yer bölgesel kirlilikler olmakla birlikte kirlilik tamamen giderilinceye kadar temizliğe devam edilecektir.

Samet KAHRAMAN

 

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