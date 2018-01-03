Sarsılmaz Silah Sanayi, sahte silah satıcılarına ve dolandırıcılara karşı tedbir sağlamak için, kamuoyuna hitaben sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme metni yayınladı.

Silah sanayi devi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bilgilendirme metninde; Sarsılmaz Silah Sanayi resmi web sitesinin wwvw.sarsilmaz.com olduğuna, site üzerinden online satış yapılmadığına, tabanca satışlarının sadece MKE tarafından, av ve spor tüfeklerinin ise Türkiye distribütörü Atef Outdoor firması ve resmi anlaşma içinde oldukları bayiler tarafından yapıldığına dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, Sarsılmaz ismini kullanarak ruhsatsız online satış yapan web sitelerine ve sosyal medya sayfalana itibar edilmemesi gerektiğinin, böyle bir durumdan doğabilecek sorunlarda ilgili sorumluluk kabul edilmeyeceğinin de altı çizildi.