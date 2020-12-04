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DİLOVASI BELEDİYESİ VEFA DESTEK GRUBU BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR!

Dilovası Vefa Sosyal Destek ekibi Pandemi sürecinin ilk gününden beri hiç aksamadan yaptığı çalışmalar ile büyük takdir topluyor.

DİLOVASI BELEDİYESİ VEFA DESTEK GRUBU BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR!

04 Aralık 2020 Cuma 13:56

ÇALIŞMALAR VEFA ÖRNEĞİ 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; Vefa Sosyal Destek ekimiz Pandemi’nin ilk gününden bugüne vatandaşlarımıza hizmeti hiç aksatmadı ve tüm şartlarda çalışmaya devam etti.

Yapılan yardımları ifşa etmeden, insanlık onurunu incitmeden yapmaya çalışıyoruz. İlçe kaymakamımız Mustafa Asım Alkan’ın koordinasyonunda oluşturulan, Vefa Sosyal Destek Grubu ile vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları ivedilikle karşılanıyor.

VATANDAŞLARIN KAPISINA KADAR GÖTÜRÜLEN HİZMET 

Vefa Sosyal Destek Gurubumuz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamanın yanı sıra, ücretsiz maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan Hijyen Seti ve yine İlçe Kaymakamımız M. Asım Alkan tedarik ettiği Gıda kolisini vatandaşlarımızın evlerine götürüp elden teslim ediliyor.

İHTİYAÇLARINIZ İÇİN 112’Yİ ARAYIN 

Covid-19 virüsünden dolayı karantinada kalmak zorunda olan vatandaşlarımız 112’yi arayarak oluşturdukları talepler belediyemiz Vefa Sosyal Destek çalışanları tarafından tedarik edilerek ulaştırılıyor. Fedakâr ve takdire şayan hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.





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