Dilovası GFB grubundan ramazan kumanyası

Dernek yöneticileri aldıkları gıda yardımlarını Kayapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Kara ve kendilerininde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde teslim etti.

Dilovası Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı İlhan Aydemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Korona virüs salgını ve Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte harekete geçerek Hayırseverlerden topladıkları paralarla Gıda kolileri hazırladı. 33 adet gıda paketi hazırlayan Dilovası Fenerbahçeliler Taraftar Grubu başkan ve yönetimi, araçlarla gıda yardımlarını daha önceden tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.













