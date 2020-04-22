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Dilovası GFB grubundan ramazan kumanyası

Dilovası Fenerbahçeliler Taraftar Grubu yönetimi, Korona virüs salgını ve Ramazan Ayının gelişi ile birlikte 33 alieye gıda yardımında bulundu.

Dilovası GFB grubundan ramazan kumanyası

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:32

Dernek yöneticileri aldıkları gıda yardımlarını Kayapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Kara ve kendilerininde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde teslim etti.

Dilovası Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı İlhan Aydemir  ve Yönetim Kurulu üyeleri, Korona virüs salgını ve Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte harekete geçerek Hayırseverlerden topladıkları paralarla Gıda kolileri hazırladı. 33 adet gıda paketi hazırlayan Dilovası Fenerbahçeliler Taraftar Grubu başkan ve yönetimi, araçlarla gıda yardımlarını daha önceden tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.






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