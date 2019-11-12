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Dilovası yenileniyor

Dilovası Belediyesi asfalt çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası yenileniyor

12 Kasım 2019 Salı 11:25

Dilovası’nda bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran, Dilovası Belediyesi ilçe genelinde başlattığı sıcak asfalt çalışmasına Kayapınar Mahallesiyle devam ediyor. Kayapınar Mahallesi ana caddelerde ve ihtiyaç olan sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor.

ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "“Yükselen Şehir Dilovası” sloganı ile göreve geldiğimiz günden bu yana daha güzel bir Dilovası’nı inşaa etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. İlçe genelinde bozuk olan ve ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarsa asfalt çalışmalarımız hava şartları el verdiği sürece devam edecek ve her geçen gün artmaya devam edecek. Şehrimize yeni görüntü kazandırmak ve vatandaşlarımızın en iyi şartlarda yaşaması için çalışıyoruz.”dedi.

MUHTAR’DAN TEŞEKKÜR

Kayapınar Mahallesi’nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmasından mutluluk duyan Kayapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Kara ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Başkan Şayir’e ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Kara yaptığı paylaşımda “Dilovası Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları kapsamında Kayapınar Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kayapınar’da ana caddelerde ve ihtiyaç olan noktalarda yolları sıcak asfalt ile kaplanıyor. Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza Şayir, Başkanımıza ve Fen İşleri Ekibine Teşekkürlerimi Sunuyor ve Başarılar Diliyorum.”dedi.





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