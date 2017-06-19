Dilovası'nda 2500 Kişilik İftar

Akşam ezanından önce masaları dolaşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar davetlilerle tek tek ilgilendi.

HEDEF BİRLİK SOFRALARI OLUŞTURMAK

İftar programında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar farklı mahallelerde iftar programı düzenlediklerini söyledi.

İftar sofralarının ilçemizin her tarafından gelenleri buluşturduğunu vurgulayan Toltar, " Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemekleri sayesinde birlik ve beraberliği amaçlıyoruz. Farklı görüşteki insanlar aynı masada oturup iftarlarını yapıyorlar. Bunu da devam etmek için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. İftar bereketiyle bir araya gelen, İftar soframıza katılan herkese ve bu iftar sofrasının kurulmasına destek olan Marmara Metal Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Öner'e teşekkür ediyorum. " dedi.

Yusuf Taş hocanın duasıyla son bulan iftar yemeğine, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, Dilovası Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, mahalle muhtarları, Marmara Metal Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Öner, Marmara Ağrı Dernekler Federasyon Başkanı Mustafa Acar, STK başkanları ve temsilcileri ve ilçe halkı katıldı