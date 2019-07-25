Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Yaptığımız her hizmet, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve hayatlarını daha modernleştirmek için yapılan hizmetlerdir. Geçtiğimiz aylarda başladığımız durak yenileme çalışmamız sona erdi. eskimiş otobüs durağı yenilenerek daha modern bir hale getirildi. Işıklı olan yeni duraklar estetik açıdan ilçemize daha güzel bir görüntü sağladı." dedi.
Dilovası’nda Duraklar Yenilendi
Dilovası Belediyesi şehir merkezinde yer alan otobüs durakları Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması ile yenilendi. İlçe genelinde, ihtiyaç duyulan noktalarda da çalışmalar Hızla yapılıyor.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Yaptığımız her hizmet, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve hayatlarını daha modernleştirmek için yapılan hizmetlerdir. Geçtiğimiz aylarda başladığımız durak yenileme çalışmamız sona erdi. eskimiş otobüs durağı yenilenerek daha modern bir hale getirildi. Işıklı olan yeni duraklar estetik açıdan ilçemize daha güzel bir görüntü sağladı." dedi.