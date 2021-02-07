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Dilovası’nda öğrencilere moral etkinliği

Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü pandemi de evlerinde kalan öğrenciler için moral etkinliği düzenliyor.

Dilovası'nda öğrencilere moral etkinliği

07 Şubat 2021 Pazar 13:11

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; Mart ayından bu yana pandemi sebebi ile evlerinde kalan ve eğitimlerini evlerinden sürdüren öğrenciler için moral etkinliği düzenliyor.

 

HAYDİ, ÇOCUKLAR ETKİNLİĞE

Yarıyıl etkinliği çerçevesinde düzenlenecek etkinlikte Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde müzik öğretmeni Hakan Akçevik ve profesyonel ekipler eşliğinde

çeşitli okullardan bir araya gelen öğrencilerin solo ve koro şeklinde şiirler ve türküler seslendireceği etkinlik 08 Şubat (Pazartesi) günü saat 15:00’te gerçekleşecek. Programı izlemek isteyenler öğrenciler ve veliler için etkinlik belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.

 

PROTOKOL MORAL VERECEK

Etkinliğe Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay katılarak öğrencilere moral verecekler. Program sonunda etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler de verilecek.

 

BAŞKAN ŞAYİR’DEN ETKİNLİĞE DAVET

Her koşulda öğrencilerin yanında olduklarını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana öğrencilerimizin her koşulda yanlarında olmaya gayret gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Biliyoruz ki anormal bir süreçten geçiyoruz. Öğrencilerimiz yaklaşık bir yıldır evlerinden eğitime katılmaya çalışıyorlar. Onların sıkıldığını ve morale ihtiyacı olduğunu düşünerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte moral etkinliği düzenlemek istedik. İlçemiz öğrencileri ile birlikte hazırladığımız etkinlikte öğrencilerimiz hazırladıkları programla arkadaşlarına moral vereceklerdir. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi Pazartesi saat 15:00’te sosyal medya hesabımızdan canlı olarak yayınlanacak etkinliğimize davet ediyorum” dedi.



AA
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