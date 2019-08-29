Dilovası’nda şölen var

Dilovası Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Sünnet Şöleni 30 Ağustos Pazartesi günü Saat 20.00 de Belediye meydanında yapılacak. Bu yıl gerçekleşecek olan sünnet şöleni için ilçe genelinden başvuran 350 çocuk sünnet ettirildi.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILACAK

Dilovası Belediyesi önünde saat yapılacak olan sünnet şöleninde Mehteran Takımı gösterisi, Kuran-ı Kerim Tilaveti, animasyon gösterileri ve çocuklar için çeşitli oyunlar yer alırken, Dilovalılar düzenlenecek şölenin ilerleyen saatlerinde ise Kültür Bakanlığı Sanatçıları Nilgül Kızılcı ve Cengizhan Akor ile mahalli sanatçıların birbirinden güzel şarkıları ile coşacaklar.

ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ

Dilovası Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni için hemşerilerine davette bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak asli görevlerimizin yanı sıra insanlarımıza dokunacak sosyal ve kültürel etkinlikleri de yapmaya devam ediyoruz. Belediyecilik alanındaki eksik ve aksaklıklarımızı uyguladığımız projelerle giderirken düzenlediğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle de halkımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Uzun bir süredir planlamasını yaptığımız sünnet şölenini de bizim için oldukça anlamlı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde çifte bayramla yaşayacağız.





BAŞKAN ŞAYİR’DEN DAVET

Bu yıl gerçekleştireceğimiz sünnet şölenimizde 350 çocuğumuzun sünnetlerini gerçekleştirdik. Sünnet olan yavrularımıza geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Delikanlılığa ilk adımını atan ilçemizdeki miniklerimiz için düzenlediğimiz sünnet şöleninde bu mutluluğu hep beraber yaşayalım istedik. Belediyemiz olarak sünnet şölenimizin çok güzel ve eğlenceli geçmesi için her türlü imkanı seferber ettik. 30 Ağustos Cuma günü belediyemiz önünde düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizle ayrıca sünnet olan çocuklarımızın aileleriyle de bir araya gelip, mutluluklarını paylaşacağız. Tüm hemşerilerimi düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizde bizlerle ve çocuklarımızla bu mutluluğu paylaşmaya ve yaşamaya davet ediyorum” dedi.