Dilovası'nda yangın

Dilovası Kayapınar Mahallesinde Esen Sokak’ta henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Olay yerine kısa sürede ulaşan İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak evde tek yaşayan 73 yaşındaki Y. Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın hakkında polis soruşturma başlattı.