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Dilovası'nda yangın

Dilovası'nda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Dilovası'nda yangın

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:12

Dilovası Kayapınar Mahallesinde Esen Sokak’ta henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Olay yerine kısa sürede  ulaşan İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak evde tek yaşayan 73 yaşındaki Y. Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın hakkında polis soruşturma başlattı. 

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