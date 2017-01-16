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Diyarbakır'daki Saldırıda Şehit Sayısı Artıyor!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalı terör saldırısında 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Diyarbakır'daki Saldırıda Şehit Sayısı Artıyor!

16 Ocak 2017 Pazartesi 20:06

Saldırıda, 3 polis şehit düştü, 3 polis yaralandı. 

Yaralı polis hastanede şehit düştü

Yaralı polisler, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralı polislerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 2 polisin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin incelemeleri sürüyor

Saldırının ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık incelemelerde bulundu. 

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor. 

Mezarlık duvarının olduğu bölgeye bomba yerleştirilmiş
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, çevik kuvvet polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi suretiyle bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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