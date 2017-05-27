Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, 2. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi'nde (Istrade 2017) yaptığı konuşmada, 2002 yılında çıkarılan elektrik piyasası kanunundan sonra kamunun zorunlu olmadıkça yeni bir yatırım yapmadığını söyledi.



Özelleştirmelerin hükümet programında yer alan ve devam ettirilecek bir uygulama olduğunu belirten Dönmez, "Kamunun toplam elektrik üretiminin yüzde 40'ı kadarlık bir yük aldığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki dönemde de kamu payının yüzde 25'lerin altına inmeyecek şekilde olacağını düşünüyoruz. Hesaplamalarımıza göre bu durum piyasanın serbest hareket etmesinin önünde engel gibi görünmüyor." diye konuştu.





Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) ayrıştırılarak yeniden yapılandırılmasına yönelik de "Depolamada yeni giriş noktalarının oluşturulması, doğalgaz ticaret platformlarının oluşturulmaması gibi hazırlıkların tamamlanmadığı bir fotoğraf var. Bunları şimdi yavaş yavaş tamamlıyoruz. BOTAŞ'ın üretim kısmında öngördüğümüz projeleri hayata geçirdiğimizi söyleyebilirim. Aksayan tarafımız, doğalgaz ticaret platformunun olmamasıydı. Şimdi onunla alakalı olarak Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) çalışmalar yapıyor. Gelecek yıl onu da devreye alacağız ve piyasa biraz daha serbestleşmiş olacak." dedi





"DOĞALGAZ FİYATLARINA ZAM PLANI YOK"



Doğalgaz fiyatlarına ilişkin kısa vadede planları bulunmadığını bildiren Dönmez, elektrik tarifesine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Maliyetleri etkileyebilecek birtakım unsurlar var. Bunlar ekibimiz tarafından çalışıyor. Ekonominin gereği neyse onu yapmamız gerekir. Geçen yıl doğalgazda maliyetler düşünce indirim yapıldı ancak geçmişte zaman zaman artışlar da söz konusu oldu. Şu anda ne zaman zam olacak sorusunun cevabı yok. Zam olmaması için çalışıyoruz." dedi.



Türkiye'nin şu anda Azerbaycan, İran ve Rusya'dan doğalgaz aldığını hatırlatan Dönmez, gazın giriş fiyatı aynı kaldığı müddetçe gerçek bir rekabet ortamı oluşacağı beklentisinin "hayalcilik" olacağını ifade etti.



Dönmez, tam rekabet ortamını sağlamak için gerekirse BOTAŞ'ın yasal sınırları içine çekilebileceğini dile getirerek, "Bunun yolu da Türkiye'ye yeni kaynaklardan doğalgaz getirmekten geçiyor. Türk Akımı ile Rusya'dan daha güvenli bir yol üzerinden doğalgaz girişi sağlamış olacağız. Bu kaynak çeşitliliğinin sağlanmasıyla gazın gazla rekabetini sağlamış olacağız. O takdirde BOTAŞ da rekabet etmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.