DOĞU MARMARA BAYİLİK VE KAHVE FUARI

İlimize yeni fuarlar kazandırmaya devam eden Kocaeli Ticaret Odası, 2019 yılını muhteşem bir fuar organizasyonuyla kapatıyor. 5-8 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali’ hem iş hayatına özel yepyeni ticari fırsatlar sunuyor hem de kahve tutkunlarını buluşturuyor. Kocaelili firma FSA Fuarcılık’ın organizasyonuyla 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 11:00’de kapılarını açacak olan fuarda, ticari marka ve bayilerin yetkilileri, kahve ve kahveye dair birçok sektörün stantları ziyaretçilerini bekliyor. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü olması dolayısıyla kahve, pasta tadım etkinliklerinin de yer alacağı fuarda, yeni bayi ve markalarla iş birlikleri Türk kahvesinin kokusuyla ve 40 yıllık hatırıyla kurulacak.
Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali Etkinlik Takvimi
5 ARALIK 2019 PERŞEMBE- AÇILIŞ
11:00- Açılış töreni ve protokol konuşmaları
15:00- Fuara Katılan Firmaların Kuruluş Hikayeleri ve Parlak Fikirleri- Söyleşi Etkinliği
19.00- Kapanış
06 ARALIK 2019 CUMA- 2. GÜN
11:00- Açılış
14:00- Butik Pasta Workshop Etkinliği
16:00- Pasta Tadım Etkinliği
18:00- Müzik Dinletisi
19.00- Kapanış
07 ARALIK 2019 CUMARTESİ- 3. GÜN
11:00- Açılış
14:00- Türk Kahvesi Kültür ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi- Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi- Kahve Kitabı Yazarı Cenk GİRGİNOL’un sunumlarıyla ‘Türkiye ve Dünyada Kahve Hikayeleri’ söyleşisi
16:00- Hızlandırılmış Kahve Eğitimi
19.00- Kapanış
08 ARALIK 2019 PAZAR- 4. GÜN
11:00- Açılış
14:00- Müzik Gruplarının Performansları
16:00- Ünlü Markaların Bilinmeyen Hikayeleri Söyleşisi
18:00- Kapanış