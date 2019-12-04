DOĞU MARMARA BAYİLİK VE KAHVE FUARI

Kocaeli Ticaret Odası’nın düzenlediği ‘Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali’ 5 Aralık 2019 Perşembe günü kapılarını açıyor. Kocaeli’de bir ilk olan fuar, ticari hayatına yeni markalar kazandırmak isteyen iş insanlarını ve kahve tutkunlarını buluşturacak

İlimize yeni fuarlar kazandırmaya devam eden Kocaeli Ticaret Odası, 2019 yılını muhteşem bir fuar organizasyonuyla kapatıyor. 5-8 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali’ hem iş hayatına özel yepyeni ticari fırsatlar sunuyor hem de kahve tutkunlarını buluşturuyor. Kocaelili firma FSA Fuarcılık’ın organizasyonuyla 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 11:00’de kapılarını açacak olan fuarda, ticari marka ve bayilerin yetkilileri, kahve ve kahveye dair birçok sektörün stantları ziyaretçilerini bekliyor. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü olması dolayısıyla kahve, pasta tadım etkinliklerinin de yer alacağı fuarda, yeni bayi ve markalarla iş birlikleri Türk kahvesinin kokusuyla ve 40 yıllık hatırıyla kurulacak.

Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali Etkinlik Takvimi

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE- AÇILIŞ

11:00- Açılış töreni ve protokol konuşmaları

15:00- Fuara Katılan Firmaların Kuruluş Hikayeleri ve Parlak Fikirleri- Söyleşi Etkinliği

19.00- Kapanış

06 ARALIK 2019 CUMA- 2. GÜN

11:00- Açılış

14:00- Butik Pasta Workshop Etkinliği

16:00- Pasta Tadım Etkinliği

18:00- Müzik Dinletisi

19.00- Kapanış

07 ARALIK 2019 CUMARTESİ- 3. GÜN

11:00- Açılış

14:00- Türk Kahvesi Kültür ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi- Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi- Kahve Kitabı Yazarı Cenk GİRGİNOL’un sunumlarıyla ‘Türkiye ve Dünyada Kahve Hikayeleri’ söyleşisi

16:00- Hızlandırılmış Kahve Eğitimi

19.00- Kapanış

08 ARALIK 2019 PAZAR- 4. GÜN

11:00- Açılış

14:00- Müzik Gruplarının Performansları

16:00- Ünlü Markaların Bilinmeyen Hikayeleri Söyleşisi

18:00- Kapanış







