GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Doğu Marmara'nın Zam Şampiyonu Yumurta!

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'yı kapsayan Doğu Marmara'da, aralık ayında fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün, yüzde 52,47'lik yükselişle yumurta oldu.

Doğu Marmara'nın Zam Şampiyonu Yumurta!

03 Ocak 2017 Salı 15:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen ay Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde (TÜFE) değerlendirmeye alınan 417 maddeden 48'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 ürünün fiyatlarında artış, 97'sinde ise düşüş görüldü.

Kocaeli istatistiki bölgesinde fiyat artışının aralık ayında kasım ayına göre değişim oranı yüzde 1,49, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 7,83, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 7,60 olarak hesaplandı. 

Doğu Marmara, aralıkta bir önceki aya göre TÜFE'deki yüzde 1,49'luk değişimle en fazla artışın gerçekleştiği 23. istatistiki bölge oldu.

Bölgede geçen ay fiyatı en fazla artan ürün ve hizmetler yüzde 52,47'yle yumurta, yüzde 42,40'la patlıcan, yüzde 25,79'la kabak, yüzde 17,30'la sabun, yüzde 12,82'yle balık oldu.

En çok düşüş ise yüzde 13,44 ile maden suyu, yüzde 12,62 ile kadın kabanı, yüzde 11,60 ile çocuk kazağı, yüzde 9,63 ile portakal ve yüzde 7,13 ile limonda gerçekleşti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
TüikYumurtaTüfeMarmaraKocaeliGebzeGazeteIstatistikDaricaçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Toplu taşımada önemli projeler! Toplu taşımada önemli projeler!
İstanbul’da Kocaeli konuşuldu! İstanbul’da Kocaeli konuşuldu!
Avrasya Tüneli'nde Yeni Geçiş Ücretleri Belli Oldu! Avrasya Tüneli'nde Yeni Geçiş Ücretleri Belli...
İstinat duvarından düşüp öldü İstinat duvarından düşüp öldü
SGK borç tahsilat sürelerini uzattı SGK borç tahsilat sürelerini uzattı
Terörist Saldırganın Fotoğrafı Ortaya Çıktı Terörist Saldırganın Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Yukarı Çık

banner188

Toplu taşımada önemli projeler!
Kenti modern taşımacılığın tüm unsurlarıyla tanıştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,...

Haberi Oku