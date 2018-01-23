Dolandırıcılara kanmayın!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticilerinin isimleri bahane edilerek Suriyeliler için bağış ve yardım talebinde bulunulmaktadır. Dolandırıcılar son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın adını kullanarak yardım talebinde bulundular. Bu ve benzeri taleplere itibar edilmemesi ve yardımda bulunulmamasını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, karşılaşılacak sorunlar için emniyet güçlerine başvurulması ve 444 11 41 No’lu Çağrı Merkezi’ne müracaat edilmesi gerektiğini ifade etti.