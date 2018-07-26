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Dolardaki Artış Fındık Fiyatlarını Etkileyecek Mi?

Ülke Ekonomisine her yıl milyarca dolar girdi sağlayan Karadeniz Bölgesinin ana geçim kaynaklarından Fındık hasadının fiyatındaki belirsizlik vatandaşları düşündürüyor.

Dolardaki Artış Fındık Fiyatlarını Etkileyecek Mi?

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:57

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Geçtiğimiz yıla oranla dolar kurundaki yükselişten dolayı umudunu hükümet temsilcilerinden gelecek olan 2 kelimeye bağlayan fındık üreticileri alınlarının teri ile büyük zorluklar ile yetiştirdikleri Fındığa sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptılar.

2016 Yılı Fındık Sezonu başlangıcında Dolar Kurunun 2,96 seviyelerinde olduğu dönemde ortalama 5,07 Dolar seviyelerinde kendine yer bulan (15 TL), 2017 yılı Fındık Sezonu öncesinde ise Dolar Kurunun 3,47 Dolar olduğu dönemde  2,76 Dolar seviyelerinde kendine alıcı bulan (9,5 TL) fındığın, 2018 Yılı Fındık Sezonu açılışında rekoltenin de düşüklüğü  göz önünde bulundurularak,  dolar kurunun da  4,74 Dolar olduğu dönemde en kötü  Fındığın Pazarda 3 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

2017- 2018 Yıllıları arasındaki dolar kurundaki artışın Tüccarın yerine üreticinin cebine girmesini temenni eden Fındık Üreticileri bu konuda yetkililere çağrıda bulundular.


1 Ay’da 10 Festival ve Şenlik Yapılırken, Bir kez Olsun Fındık Anılmadı

Fındık Fiyatındaki belirsizlikten yakınan Fındık Üreticileri Giresun ve Çevre İllerde düzenlenen Festival ve Şenliklerde bir kez olsun Fındıktan bahsedilmemesine tepki gösterdiler.

Yörenin tanıtımı ve kültürün gelecek nesillere aktarılması için Giresun ve Çevre illerin Yaylaları ve merkezlerinde On binlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen Festival ve Şenliklerde Fındık üzerine hiçbir şey konuşulmaması dikkatlerden de kaçmadı.

 

 

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