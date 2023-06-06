DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ VE DİLOVASI BİLİŞİM VADİSİ’NDE 33 YILLIK ÇEVRE BELGESELİ

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Körfez Osmangazi Köprüsü ve en önemlisi Muallim Köy Bilişim Vadisi ile gündeme gelen Dilovası’nda 1990 yılında TRT Gebze muhabiri olarak bizim öncülüğümüzde TRT 2 kanalı tarafından çekilen çevre belgeselini 5 Haziran Dünya Çevre Haftası dolayısı ile bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum.

TRT tarafından 1990’da çekilmesine öncülük ettiğimiz çevre programı üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen halen bölgede bir şey değişmedi. Halen çevre konusunda sorun ve sıkıntılar yaşanıyor. Sit alanları ve orman alanları yok ediliyor deniz dolduruluyor vatandaş çevre konusunda şikâyet ediyor.

Yarım yüz yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda bölgenin canlı şahidi olarak yeni Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Özhaseki ile Dilovası. Doğumlu Milletvekili Sayın Cemil Yaman Beylere Dilovası halkının açık şikayet mektubunu paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?video_id=35

EVLİYA ÇELEBİ’NİN KALEMİNDEN DİLOVASI VE BÖLGENİN CANLI ŞAHİTLERİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

TGRT belgesel TV buram buram Anadolu belgesel çekim ekibi olarak ünlü seyyahımızın 400 yıl önce güzelliklerini anlattığı şifalı içme suyu kaynağının önemini yazdığı yolcular için hayır severler tarafından yapılan hanların olduğunu anlata anlata bitiremediği Kocaeli’nin Dilovası ilçesi tarihi Diliskelesi’nin 400 yıl sonra perişan halinin belgesel çekimlerini yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

GEBZE DİLOVASI ARASINDA SANAYİLEŞME

Gebze ile Dilovası arasında sanayileşme tarihi ile ilgili yapılan bilimsel araştırma ve yazılan tez

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44843.pdf

DİLOVASI’NIN 80 YILLIK CANLI ŞAHİTLERİ

Dilovası ile ilgili birçok hatıra yazıldı ve yazılmaya devam ediyor. Bölgenin sanayi tarihinin canlı şahidi Dr. Metin Eriş Bey ile yaptığımız belgesel söyleşi.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=43913

Muallim köyünden Ahmet Pokat ile söyleşi

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=44889

Evliya Çelebi’nin 400 Yıl Önce Dilovası ile ilgili yazdıklarını www.gebzegazetesi.com’da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlıyor. Evliya Çelebi’nin izinde Kocaeli Darıca ilçesinden Dilovası ilçesine deniz yolculuğu ile belgesel tadında yolculuğa çıkıyoruz.

EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE DARICA’DAN DİLOVASINA DEVRİ ALEM

EVLİYE ÇELEBİ’NİN KALEMİNDEN KOCAELİ ŞİFA KAYNAĞI DİLİSKELİSİ İÇMELERİ

Unesco tarafından 2011 yılı Evliya Çelebi yılı ilan edilmişti. 400 yıldan fazla bir zaman önce 30 ülke 257 büyükşehir, 147 dilin konuşulduğu coğrafyayı gezmek için milyonlarca kilometre yol kateden Evliya Çelebi’nin kaleminden Dilovası başlıklı makalem

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/tgrt-belgesel-tv-buram-buram-anadolu-belgesel-ekibi-olarak-29-temmuz-2022-tarihi/5264027373695285/

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DİLOVASI VE MUALLİM KÖY İLE İLGİLİ 5 HAZİRAN 2015’TE YAZDIĞIM MAKALE

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=8837

Kanalizasyon bile yok. Hafriyat çöplüğü haline geldi. Bilişim Vadisinin de ne olacağı tam belli değil, vatandaşların tapulu yerlerinin üzerinde büyük oyunlar planlanıyor. Biz Muallimköy ile ilgili yıllar önce devlet Televizyonu TRT 2’de bir program hazırlayıp yayınlatmıştık. Muallimköy’de yıllar dobra değişen bir şey yok halen sorunlar yaşanıyor. Yıllardan beri gazetecilik yapıyorum. En çok yazı ve TV programı hazırladığımız konulardan birisi de çevre. Çevre kirliliği ve çevreye sahip çıkılması ile ilgili birçok yazı ve programımız bulunuyor.5 Haziran Dünya Çevre Günü haftası. Türkiye’de en çok çevre felaketi yaşanan bölge Marmara ve Kocaeli bölgesi. Kocaeli bölgesi plansız sanayi yüzünden adeta yaşanmaz hale geldi. Son 42 yıldır Gebze bölgesinin adeta canlı şahidi olarak, Gebze’nin nereden nereye geldiğini dün gibi hatırlamaktayım. Çevrenin nasıl bilinçsizce yok edildiğini yeşil ve doğal güzelliklerimizin nasıl yok olduğunu kültürel mirasımıza nasıl sahip çıkamadığımızı bir gazeteci ve belgeselci olarak, belgeleyip gelecek kuşaklara bıraktık.

TRT 2 KANALINDA 33 YILLIK PROGRAM

Dünya Çevre Günü dolayısıyla bugüne kadar çevre ile ilgili yaptığım çalışmalar ve hazırladığım belgesellerin arşiv dökümünü incelemek istedim. Bu konuda ansiklopedik bilgiler, araştırma yazıları Televizyon programları ile birçok bilgi ve belge toplanmış. Bunlardan en önemlisi bundan tam 33 yıl önce yani çeyrek asır önce, 1990 yılında TRT ve Anadolu Ajansı Muhabiri olarak Muallimköy’de yaşanan içme suyuna kimyasal atık karışması ve Taş ocaklarının bölgeyi nasıl tahrip ettiği ile ilgili hazırladığımız belgesel TV programı, o dönem Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 2. Kanalı olan TRT 2’de Market programında yayınlanmıştı. Bu programı arşivimizden alarak çeyrek asır sonra olduğu gibi hiçbir şeyine dokunmadan sizlerle paylaşmak istedik. Bu programda çevrenin nasıl yok edildiği, insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını, içme suyuna nasıl zehirli atıkların karıştığını, Taş ocakları nasıl bölgenin tahrip edildiğini gündeme getirdik. Aradan 33 yıl geçti. Aynı sorunlar bölgede devam ediyor. Taş ocakları yine gündemde. İçme sularımız Yuvacık Barajı suyu ile temiz olsa da birçok sanayi kuruluşu atıklarını vahşi bir şekilde çevreye atıyor. Arıtma tesislerine rağmen arıtılmadan doğaya bırakılan atıklar zaman zaman gündeme geliyor. 33 yıl önce hazırladığımı programı internet üzerinden de kamuoyu ile paylaşarak 33 yıl önce 33 YIL sonra ne olduğunu nelerin yaşandığını Kamuoyuna açıklayarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istedik. Konuya canlı makale ve belgeleri ile ekranlara getiriyoruz. www.kocaeli.gebze.tv’den hazırladığımız canlı makaleye izleyebilirsiniz.

5-11 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLANIRKEN

5-11 Haziran Dünya Çevre Günü ve haftası dolayısıyla nutuklar atılıyor, açıklamalar yapılıyor, birçok sözde çevreci çevreyi koruma adı altında eylemler ortaya koyuyor. Ama hepsi göstermelik, Hepsi sözde ve günü kurtarmak için yapılan olaylar. Türkiye’de çevrenin en korkunç şekilde kirlendiği bölge bizim bölgemiz ve Marmara bölgesi. Türkiye’de bütün bölgelerden akın akın Marmara’ya göç geliyor. Türkiye’de başka yer yokmuş gibi bütün sanayi kuruluşları bölgemize yapılıyor. Dolayısıyla, en çok çevre kirliliğinden de nasibini bölgemiz alıyor. Çevre kirliliğinin en çok etkilendiği bölge Kocaeli ve Gebze bölgesi. Korkunç bir şekilde çevre tahribatı var. Ormanlarımız hafriyat çöplüğüne döndü. Sanayi atıkları çevreyi kirletiyor. Bütün önlemlere rağmen havamız kirli. En önemlisi büyük çapta yeşil alan ve ağaç yok ediliyor. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın İdris Güllüce Bey’ le kendisi ile makamında söyleşi yapmıştık. Uzun yıllar kendisi Tuzla Belediye Başkanlığı yaptı. Başta Tuzla olmak üzere, Gebze bölgesinde çok ciddi çevre kirliliği ve yeşil katliamı var. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce, Bakan olduğunda ilk açıklamayı Devri Alem Belgesel programı olarak bizlere yapmıştı. Güllüce ile çevre üzerine yaptığımız bu söyleşinin belgesel görüntü kayıtlarını

www.kocaeligebze.tv ve www.devrialem.tv internet televizyonlarımızdan izleyebilir http://www.belgeselyayincilik.com/cevre-ve-sehircilik-bakani-sayin-gullucenin-dikkatine linkinden de okuyabilirsiniz. Bakan Güllüce ve çevre ile yaptığımız yazıların bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

ÇEVRE KONUSUNDA DAHA ÖNCE NELER YAZMIŞTIK?

Çevre konusunu bu köşeden sürekli gündeme getirip, gündemde tutmaya çalışıyoruz. Daha önce yazdığımız çevre konulu makalelerimizin linkini sizlerle paylaşıyorum. http://www.yenigebze.com.tr/Haber-763-Sorunlara-Kentlilik-Bilinci-cozumu-.html

adresinden okuyabilirsiniz.