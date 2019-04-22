Dünya Çocukları Bilim Merkezi’ni Gezdi

Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Çocuk Festivali için misafir ettiği ve farklı coğrafyalarından Kocaeli’ne gelen Dünya Çocukları, Kocaeli Bilim Merkezi’ni gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 11. 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, bu yıl “Doğal Yaşam ve Çevre” temasıyla gerçekleştiriliyor. 47 ülkeden 1100 çocuğun misafir edildiği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için Kocaeli’ye gelen dünya çocukları, Kocaeli Bilim Merkezi’ni gezdi. Bilim Merkezindeki birçok düzeneği merakla kullanan çocuklar, farklı deneylere ortak olarak keyifli vakit geçirdi.





TÜRK ARKADAŞLARIYLA GALERİLERİ GEZDİLER

23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli’nde bulunan misafir ülke çocukları Türk arkadaşlarıyla birlikte, gruplar halinde Bilim Merkezi’nin galerilerini gezdi. Algı ve Gerçeklik, Dinamik Dünya ve Bilimin Sultanları Galerilerini gezen misafir çocukları, ev sahibi olan Türk arkadaşlarıyla birlikte birçok farklı deney düzeneğini deneyimledi.





CAMA ŞEKİL VERDİLER

Bilim Merkezi’nde bulunan galerilerde kendi başlarına eğlenen çocuklar, giriş salonunda Cam İşleme sanatını izledi. Kızgın ateşte camla birçok farklı figürün yapıldığı Cam İşleme Atölyesinde bazı çocuklar personellerin yardımıyla kendileri cama şekil verdi. Dünya Çocukları Bilim Merkezi’nde gönüllerince eğlendi.



