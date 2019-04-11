Ekonomi Gündemi GTÜ’de Konuşuldu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım sistemlerinin faydalarının ve merak edilenlerin konuşulduğu ‘Emekliliğiniz İçin buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor’ paneline ev sahipliği yaptı.

Bireysel Emeklilik konusunda tüm paydaşların harekete geçirilmesi, farkındalığı arttırmak, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, otomatik katılım sürecinin daha etkin, sağlıklı ve verimli işlemesi, tasarruf ve yatırımlar konusunda gelecek vizyonu oluşturmak amacıyla düzenlenen panelde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Reform Paketi de yorumlandı.

GTÜ, Emeklilik Gözetim Merkezi ve Habertürk iş birliğiyle organize edilen ve moderatörlüğünü Noyan Doğan’ın üstlendiği panele Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halit Yanıkkaya, Emeklilik Gözetim Merkezi Yön. Kur. Üyesi Özgür Obalı konuşmacı olarak katıldı.





HEDEF YÜZDE YÜZ İSTİHDAM

İlk konuşmacı Rektör Aslan, GTÜ’nün ulusal ve uluslararası elde ettiği başarılarını anımsatarak bunun doğal yansıması olan bölge ve ülke ekonomisine GTÜ’nün katkısını anlattı. Mezun öğrencilerin hali hazırda yüzde 80’ni ilk bir yıl içinde işe yerleşiyorken bu oranın yüzde 100 olması için çalışmalarının olduğunu vurguladı. Rektör Aslan, panelin ikinci bölümünde ise tasarruf tedbirlerinin önemine değinerek bu amaca yönelik üniversitede yapılan çalışmalara değindi.

‘GENÇLERİ BES’E KATMALIYIZ’

Daha sonra söz alan Özgür Obalı, az da olsa erken tasarrufun önemine dikkat çekti. Yaşlılıktaki hayat standardının iyileştirilmesi çabalarına yönelik devletin aldığı tedbirlere değinen Obalı, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun aldığı önlemlerin yeterli olmayacağının altını çizdi. Obalı, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin işleyişi hakkında bilgiler verdiği bölümde gençlerin sisteme katılımlarının teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

SİSTEMİN DIŞINDA HATIRI SAYILIR FON MEVCUT

Finans sistemine girmemiş yaklaşık 300 milyar dolarlık bir yatırımın halkın elinde olduğunu anımsatan Prof. Dr. Halit Yanıkkaya, konuşmasında, bu bağlamda faizsiz yatırım ve tasarruf tedbirlerini ele aldı. Otomatik katılımın olumlu yanlarına değinen Yanıkkaya, bireylerin dışarda tuttuğu fonlarını sisteme aktarmasının istihdam, büyüme ve yatırıma olumlu etkilerini dile getirdi. Bankacılık sektörünün yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan katılım bankalarının ekonomideki yerini anlattı.





‘TASARRUF MESELESİ, MEMLEKET MESELESİ’

Habertürk Televizyonu Bakış Programı canlı yayınıyla tüm Türkiye’nin izlediği panelde, ‘Tasarruf meselesi, Memleket meselesi’ şiarıyla Hane halkı için alınan tasarruf tedbirlerinin, refah düzeyinde katkı sağlayan bir unsurken, ülke ekonomilerine kattığı güce dikkat çekildi. Tasarrufun sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne vurgu yapıldı. Bu kapsamda tasarrufun amacına uygun olan ve geleceğe yatırımı sağlayan Bireysel Emeklilik konusu tüm yönleriyle ele alındı.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlükte olan ve Çalışanların emeklilik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları birikime destek olmak amacıyla geliştirilen Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım sistemi hakkında akademisyen ve öğrenci dinleyicilerin soruları yanıtlandı. Devletin %25 katkı sağladığı ve 14 Milyonun üzerinde çalışanın dahil olacağı sistemin kapsamı, işleyişi, birikim oranları ve uygulamadaki aksayan yönlere dikkat çekildi.





İşletme Fakültesi’nde düzenlenen etkinlik Habertürk televizyon kanalında canlı yayınlandı.





