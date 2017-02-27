''Elektrik Vererek İşgence Ettiler''

Refah Partisi'nden Gebze Belediye Başkanı olduğu dönemde,

28 Şubat

sürecinde irticai faaliyette bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve 13 ay cezaevinde kaldıktan sonra yakalandığı kanser hastalığından yaşamını yitiren

Ahmet Penbegüllü







'nün eşi, yaşadığı acıları hala unutamıyor...

Eşime haksız yere işkence edenleri Allah'a havale ediyorum'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 yıl boyunca Belediye Başkanlığı yapan Penbegüllü'nün eşi Yurdagül Penbegüllü ( 60), 28 Şubat sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını, 35 yıllık hayat arkadaşının en büyük suçunun halka hizmet etmek olduğunu söyledi.

Eşinin, belediye başkanı olduğu günden itibaren 10 yıl boyunca huzurlu ve rahat bir görev yapamadığını, sürekli adliyelerde ifade verdiğini, özellikle seçildiği ikinci döneminde sıkıntıların daha da çoğaldığını anlattı.

Penbegüllü, eşinin polisler tarafından belediyede gözaltına alındığı haberini duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, "Çok kötü günler geçirdik. 4-5 gün kendisine ulaşamadık. İşkenceler gördü. Gözaltından çıktıktan sonra da tanınmayacak bir haldeydi. Güçlü kuvvetli giren bir insan, çok büyük işkencelerle karnı sırtına yapışmış bir durumdaydı." şeklinde konuştu.

İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğünde 6 gün boyunca sorgulanan eşinin tutuklandığını ve 9 ay boyunca mahkemeye çıkarılmadığını dile getiren Yurdagül Penbegüllü, "Gözaltındayken işkence görmüş. Ben onu görünce, o halini görünce yere yığıldım." dedi.





"Cumhurbaşkanımız o günlerde bize sahip çıktı"

"Sıkıntılı günlerimizde en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı." diyen Penbegüllü, "Her zaman aradı, 'Bir ihtiyacınız var mı? İlik nakli için yapacağım bir şey var mı?' diye sordu. Eşim öldüğü zaman da aradı, yalnız bırakmadı. Allah razı olsun kendisinden. Cumhurbaşkanımız sayesinde şimdi rahat bir Türkiye var. Daha da iyi olacağız inşallah. Kendisini çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.





"Elektrik vererek işkence yaptılar"

O dönemde Gebze Belediye Başkan Yardımcısı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Başmüşaviri Necmi Özen de 10 yıl birlikte çalıştıkları Ahmet Penbegüllü ile gözaltına alınıp, işkence gördüklerini anlattı.









Ellerinde belge, delil olmamasına rağmen 4 gün boyunca sürekli işkence gördüklerini ifade eden Necmi Özen, "İşkenceye sırayla çağırıyorlardı. Sonra benim adım okundu. Gözümü bağladılar, ellerim kelepçeli olarak işkence odasına gittik. Üzerimizdeki her şeyi çıkardılar. Kollarımı, bacaklarımı bağladılar. İnce teli ayak uçlarıma, başka yerlerime bağlayıp cereyan verdiler. 'Başkanın en yakın adamı sensin, yaptığı suçları biliyorsun. Bu suçları söyle seni bırakacağız' dediler. Arada yine cereyan verdiler." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü'nün de yan odada işkence gördüğünü anlatan Özen, daha sonra çıplak vaziyette soğuk betonun üzerinde eller kollar kelepçeli oturttuklarını, bir süre sonra işkenceye devam ettiklerini belirtti.

Necmi Özen, Danıştaya yaptıkları itirazların sonuçlandığını, soruşturma izninin iptali yönünde karar çıktığını, bunun üzerine 13 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat ettiklerini kaydetti.

Başka 28 Şubatlar olmaması için 16 Nisan'daki halk oylamasının önemli olduğunu belirten Özen, "Bizim bu yaşadığımız sıkıntıları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yaşadı, hatta daha fazlasını yaşadı. Şiir okuduğu için onunla da uğraştılar. Bunu bildiği için bugüne kadar çok büyük mücadeleler gösterdi. Engelleri, zincirleri kırdı. Bir tane zincir kaldı. Bu referandumda başarılı olunursa, bu tür yasa dışı işleri yapmak hayalinde olanlar başarılı olamayacak."



