banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Engelsiz Taksi İle 5 Bin 213 Ulaşım Hizmeti

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara Engelsiz Taksi ile ulaşım desteği veriyor. Bu kapsamda 2020 yılında 3 bin 43 engelli vatandaşın 5 bin 213 ulaşım isteğini Engelsiz Taksi ile karşıladı.

Engelsiz Taksi İle 5 Bin 213 Ulaşım Hizmeti

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların her zaman yanında olarak onların dertlerine derman olacak hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara Engelsiz Taksi ile ulaşım hizmeti sağlanıyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Kocaeli’nde hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan Engelsiz Taksi, tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor. 08.30 ile 17.30 arası hizmet veren Engelsiz Taksiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir’den Başarılı Personele Ödül Başkan Şayir’den Başarılı Personele Ödül
2020 Yılında Akademi Liseler Gençlerin Uğrak Yeri Oldu 2020 Yılında Akademi Liseler Gençlerin Uğrak Yeri...
Darıca Spor Salonu Tamamlandı Darıca Spor Salonu Tamamlandı
Yaman, Şayir ve Yıldırım’dan Kocaeli Protokolüne Ziyaret Yaman, Şayir ve Yıldırım’dan Kocaeli Protokolüne...
Karla Mücadele Ekipleri Hazır Karla Mücadele Ekipleri Hazır
Gebze Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi! Gebze Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Şayir’den Başarılı Personele Ödül
KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Temizlik İşleri Personeli Mehmet Ali Gümüş’ü...

Haberi Oku