GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eski Adliye binasında İnceleme

Gebze Belediyesi'ne devredilen eski adliye binasında devam eden tadilat ve onarım çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Eski Adliye binasında İnceleme

11 Kasım 2019 Pazartesi 16:23

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle belediyeye devredilen eski adliye binasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binada incelemelerde bulundu. Başkan Büyükgöz’e eski adliye binasındaki incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Burkut ve ilgili birim müdürleri eşlik ettii


GESMEK KURS MERKEZİ

Binanın mevcut durumunu inceleyen Başkan Büyükgöz, ilgili müdürlerden yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükgöz, “Gebze Belediyesi’ne devredilen eski adliye binasını en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza başladık. Burayı GESMEK Merkez binası olarak değerlendirmeyi hedefliyoruz. Oldukça kullanışlı bir bina. Kurslarımıza yeni branşları ekleyeceğiz. Şimdiden Gebzeli hemşerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Eski Adliye Binasında İnceleme
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
“Bu ağaçları sizlerin geleceği için dikiyoruz” “Bu ağaçları sizlerin geleceği için dikiyoruz”
Ağrı’lılardan Şayir ve Yaman’a sıcak karşılama Ağrı’lılardan Şayir ve Yaman’a sıcak karşılama
Marmara Denizi için ortak aksiyon alınmalı Marmara Denizi için ortak aksiyon alınmalı
KO-MEK’ten kardeş Kağıtspor’a anlamlı “Vefa” KO-MEK’ten kardeş Kağıtspor’a anlamlı “Vefa”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
Geçtiğimiz günlerde kaldırım işgalini önlemek amacıyla Gebze Belediyesi zabıta ekiplerinin çalışmaları...

Haberi Oku