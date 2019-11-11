Eski Adliye binasında İnceleme

Gebze Belediyesi'ne devredilen eski adliye binasında devam eden tadilat ve onarım çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle belediyeye devredilen eski adliye binasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binada incelemelerde bulundu. Başkan Büyükgöz’e eski adliye binasındaki incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Burkut ve ilgili birim müdürleri eşlik ettii



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