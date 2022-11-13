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Eskişehirde Yunus Emre Aşığı Tayfur bey ile Belgesel Söyleşi

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı www.iktav.com kültür hizmeti olarak Türkiye’deki tüm illerimiz ve İslam medeniyeti coğrafyasında kültür ve vakıf medeniyeti tarihimiz ile Vakıf insanlarımız İle ilgili belgeseller çekmeye devam ediyoruz.

Eskişehirde Yunus Emre Aşığı Tayfur bey ile Belgesel Söyleşi

13 Kasım 2022 Pazar 11:31


Başta TGRT Belgesel Tv olmak üzere birçok Tv kanalında  yayınlanan Devri Alem belgesel tv programı olarak belgeseller çekmeyi bir görev kabul edip telif ücreti almadan birçok Tv kanalında ve www.devrialem.tv de yayınlanmasına katkı veriyoruz.

2021 Yunus Emre yılı dolayısı ile  Eskişehir Mihalıççık ilçesi Yunus Emre türbesinde belgesel çekimi yaparken Yunus Emre aşığı  değerli bir hayırsever vakıf insanı ile tanışmıştık .
Tayfur Bayar kendisini Yunus Emrenin türbesinin tamirine adayan bir vakıf insanıdır. Tayfur bey ile kendisi felç olmasına ve 90 yaşını geçmesine rağmen Eskişehirden Yunus Emre Türbesine gelip türbeyi tamir ettirdiği sırada tanışmıştık. Tayfur beyi türbeye kubbe yaptırırken görüp Devri Alem Belgesel Tv programı olarak kendisi ile söyleşi yapmıştık .
Tayfur Bayar hayır sever  örnek bir  vakıf İnsanı. Eskişehire okul,Cami  ve huzur evi yapıp devlete bağışlamış bir vefa insanıdır. Örnek bir hayır sever  olan Tayfur bey ile  Yunus Emre türbesinde konuşmuş  belgesel çekmiştik .
 
Çok önemli açıklamalar yapan  Yunus Emre aşığı  Eskişehirli Tayfur bey ile  Devri Alem Belgesel Tv programı olarak Araştırmacı Gazeteci  Belgesel yönetmeni  ve İKTAV vakfı başkanı www.ismailkahraman.net tarafından yapılan  söyleşilerinde yer aldığı  Yunus Emre belgeselini sizlerle paylaşıyor Tayfur beye hayırlı uzun ömür diliyoruz .

https://youtu.be/02QZFH8FbVo

BELGESEL TADINDA YUNUS EMRE TÜRBESİNDEYİZ

Birçok yerde türbesi ve makamı olan Yunus Emre’nin gerçek türbesinin bulunduğu Porsuk ırmağı boylarım da Eskişehir  Mihalıççık ilçesi Yunus Emre beldesindeyiz.

2021 yılı dünya Yunus Emre ve Türkçe dili yılı ilan edildi. Konuyla ilgili kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere  yer verildi .

Yunus Emre Türbesi Ve Müzesi

Eskişehir Mihalıçcık ilçesinde, Yunus Emre Müzesi 1974 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ziyarete açılmıştır.

XIII.yüzyılda Eskişehir’de bulunan Yunus Emre’nin mezarı Yunan işgali sırasında yıkılmış, 1949 yılında yapılan bir çeşmenin arkasına taşınarak yeni bir mezar yapılmıştır. Bu mezar XIII. Yüzyıl Selçuklu mimarisi üslubunda yapılmış, rumi, palmet dekorlu mezar lahti birbirlerine kemerlerle bağlanmış, sekiz sütunlu etrafı açık anıt mezarın ortasına yerleştirilmiştir.


Bu anıt mezarın bulunduğu yere 1982’de bir kültür evi, cami ve şadırvan eklemiştir. Aynı zamanda buraya Yunus Emre’nin bir de heykeli konulmuştur. Kültür Evinde kurulan müzede ise Yunus Emre’yi tanıtan kitaplar, Yunus Emre’nin dörtlüklerini içeren levhalar sergilenmiştir. Burada Yunus Emre’nin ilk mezarından arta kalan mimari parçalar ile bazı etnoğrafik eserler de bulunmaktadır.

Yunus Emre Yılı

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı hasebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Anadolu'daTürkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Türkçenin edebiyat ve medeniyet dilihaline gelmesine ve Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük etmiştir. Milletimizin "Bizim Yunus" olarak bağrına bastığı Yunus Eme, şiirleriye sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, dostluğun, birliğin, barışın ve esenliğin sözcüsü olmuştur. Evrensel bir dile, duyuşa ve söyleyişe de sahip olan Yunus, müşterek insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle çağlar ötesine seslenebilmeyi başarabilmiş bir şairdir.

29.01.2021 tarihli ve 2021/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiile Yunus Emre'nin hem beşeriyete ortak bir değer olarak takdim edilmesi, hem de ülkemizde birkez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının "Bizim Yunus" olarak anılması, Yunus Emre'nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla "Dünya Dili Türkçe" adıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli faaliyetler tertiplenmesine karar verilmiştir.












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