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Esnaf Destek Paketi Bir Ay Daha Uzatıldı

Esnafa aylık biner TL destek veren Büyükşehir, destek paketini bir ay daha uzattı. Mayıs ayı ile birlikte toplamda 30 milyon TL destek verilmiş olacak.

Esnaf Destek Paketi Bir Ay Daha Uzatıldı

12 Nisan 2021 Pazartesi 16:07

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7500 esnafı ilgilendiren esnaf destek paketini bir ay daha uzattı. Mayıs ayında da verilecek olan desteğin Büyükşehir’e maliyeti 7.5 milyon TL olacak. Müjdeli haberi veren Başkan Tahir Büyükakın, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanındayız. Kaynaklarımız geniş, halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

 

ESNAFA CAN SUYU

Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi için 186 milyon TL destek verdiğini belirten Başkan Büyükakın, “İSU ise 125 milyon TL değerinde su desteği sağladı. 107 milyon TL tutarında hijyen, gıda ve sağlık desteği verdik. Otobüs esnafına 34 milyon TL destek verdik” diye konuştu.

 

7500 ESNAFI İLGİLENDİRİYOR

İşyeri kapatılan ya da ihtiyaç sahibi olan esnaflara destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Bu desteğimizi bir ay daha uzatma kararı aldık. 3 aylık destek 4 aya çıkmış oldu” ifadelerini kullandı. 7500 esnafa aylık biner lira destek veren Büyükşehir, 4 ay sonunda toplam 30 milyon TL’lik destek vermiş olacak.

 




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