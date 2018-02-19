Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Kongre



Odanın, Karamürsel Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 14. Olağan Kongresine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, CHP Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Çalık, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Sevinç ve esnaflar katıldı. Divan başkanlığını Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Kadir Durmuş'un yaptığı kongrede, bin 10 üyeden 178'i oy kullandı. Aydın, tek aday olduğu kongrede 176 oy alarak yeniden başkan seçildi. 2 oyun geçersiz sayıldığı kongrede, Nail Meci, Mustafa Çiçekfidan, Güler Yüce, Enver Fırat, Mesut Çalık, Abdullah Toy, Hüseyin Parlak ve Suat Fitoz yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi. Kongrede denetim kuruluna ise Fatma Deniz, Abdullah Turan ve Ayşe Oruçgüzel getirildi. Dördüncü dönem başkanlığa seçilen Aydın, yaptığı konuşmada, ekibiyle hizmet etmeyi kendilerine görev edindiklerini belirterek, "Bu süreçte sizlerinde desteği ile imkan ve yetkilerimiz dahilinde birçok projeyi hayata geçirdik, siz değerli esnafımızın desteği bizlerin arkasında olduğu sürece hizmetlerimiz artarak devam edecektir.'' dedi.