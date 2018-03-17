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Espiyeliler dernek başkanlarını seçti

Gebze Giresun Espiyeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 7. olağanüstü kongresini gerçekleştirdi.

Espiyeliler dernek başkanlarını seçti

17 Mart 2018 Cumartesi 09:57

 Gebze Giresun Espiye liler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 7. olağanüstü kongresini gerçekleştirdi.

Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 7. olağanüstü kongrede dernek başkanlığına Ekrem Balık,dernek yönetim kurulu üyeliğine ise Zekeriya Arslan ,Erol Öztürk ve Fikri Arslan seçilmiştir.

 

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