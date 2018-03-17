Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 7. olağanüstü kongrede dernek başkanlığına Ekrem Balık,dernek yönetim kurulu üyeliğine ise Zekeriya Arslan ,Erol Öztürk ve Fikri Arslan seçilmiştir.
Espiyeliler dernek başkanlarını seçti
Gebze Giresun Espiyeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 7. olağanüstü kongresini gerçekleştirdi.
Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 7. olağanüstü kongrede dernek başkanlığına Ekrem Balık,dernek yönetim kurulu üyeliğine ise Zekeriya Arslan ,Erol Öztürk ve Fikri Arslan seçilmiştir.