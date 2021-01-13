banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Evin Penceresinden Sarkan Küçük Çocuk Ekipleri Harekete Geçirdi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde pencereden sarkarak görenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan yabancı uyruklu küçük çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından indirildi.

Evin Penceresinden Sarkan Küçük Çocuk Ekipleri Harekete Geçirdi

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:07

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Molla Raşit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında pencereden sarkan küçük çocuğu görerek düşmesinden korkan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, camdan sarkan çocuğa eve girmesini söyledi. Çevredeki vatandaşlardan çocuğun Suriyeli olduğu ve Türkçe bilmediğini öğrenen ekipler, eve girerek küçük çocuğu sarktığı pencereden indirdi.

Ekiplerini gören baba korkula çocuklarına sarıldı
Ekipler evde, pencereden sarkan çocuk ve kardeşinin yalnız olduğunu görünce, ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. Aynı sokakta yaşayan bir Suriye vatandaşı bir kadınla konuşan ekipler, çocuklarının babasının işlerini halletmek için çocukları evde yalnız bıraktığını öğrendi. Ekiplerin araştırmaları sırasında olay yerine gelen çocukların ismi öğrenilemeyen babası, bozulan cep telefonunu tamirciye götürdüğünü söyleyerek çocuklarına sarıldı.

Sağlık ekipleri çocukların elleri ve yüzlerini temizledi
Sağlık ekipleri, daha sonra küçük çocukları ambulansa bindirerek ellerini ve yüzlerini temizledi. Küçük çocuklar daha sonra babasına teslim edildi. Polis ekipleri ismi öğrenilemeyen babayı, çocuklarını yalnız bırakmaması konusunda uyardı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
16 Ocak Basın Onur Günü Kocaeli Genelinde Kutlanmalı 16 Ocak Basın Onur Günü Kocaeli Genelinde Kutlanmalı
Başkan Büyükakın, ‘’İhracatçımızın ve emekçimizin başarısıdır’’ Başkan Büyükakın, ‘’İhracatçımızın ve...
Esnafa Nefes Aldıracak Kartların Dağıtımına Başlandı Esnafa Nefes Aldıracak Kartların Dağıtımına...
İnşaatın 3. Katından Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti İnşaatın 3. Katından Düşen Yaşlı Adam Hayatını...
Yaşadığı konteyner yanan vatandaş yeni yuvasına kavuştu Yaşadığı konteyner yanan vatandaş yeni yuvasına...
Kocaelili vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı Kocaelili vatandaşlar bahardan kalma günün tadını...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

16 Ocak Basın Onur Günü Kocaeli Genelinde...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın kaleminden bugünkü makalesini...

Haberi Oku