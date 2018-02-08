Fas okul takımı, Kocaeli’ni gezdi

İçerisinde milli sporcularında bulunduğu Fas ülkesinin Ait Melloul şehrinin Ecole Almajd okul futbol takımı oyuncuları ve antrenörleri Büyükşehir Belediyesi Gez Gör programı kapsamında Kocaeli’ni gezdi. Saat kulesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Sırrı Paşa Konağı, Akçakoca Camii gibi kültürel ve tarihi mekânlarla İzmit Tarih Turu gerçekleştirildi. Ayrıca SEKA Kültür Evleri tanıtımı yapılan futbol takımı, SEKA Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesini de görme fırsatı buldu.

İZMİT TARİH TURU

Fas ülkesinin Ait Melloul şehrinden Kocaeli’ne gelen Ecole Almajd okul takımı İzmit’in tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi. İçerisinde milli sporcularında bulunduğu ve 22 kişiden oluşan konuk takım kafilesi Kocaeli’nin tarihi ve kültgürel mekanlarını Büyükşehir Belediyesi Gez Gör programı kapsamında gezdi.

SEKA BİLİM MERKEZİ VE KÂĞIT MÜZESİ GEZİLDİ

Kocaeli’ni gezen konuk futbol takımı SEKA Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesini de dolaştı. SEKA Kültür Evleri tanıtımının gerçekleştiği gezide, kafileye kâğıt üretimi uygulamalı olarak gösterildi. Saat kulesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Sırrı Paşa Konağı, Akçakoca Camii gibi yerleri de gezen konuk takım, İzmit’i çok beğendiklerini ifade etti.

KOCAELİ GENELİNDE 4 GEZİ GÜZERGÂHI

Gez Gör Kocaeli Projesi tam donanımlı otobüslerle ve yabancı dil bilen, üniversite mezunu, şehrimizin kültürel değerlerine hakim, konusunun uzmanı personelle 12 ilçenin kültürel ve tarihi mekanlarının tanıtımları yapılıyor. Gez Gör Kocaeli Projesi kapsamında İzmit, Gebze, Karamürsel ve Kandıra gölgelerinde kültürel ve tarihi mekanlar, Kocaeli’ne gelen misafirlere gezdiriliyor.