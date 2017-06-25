Fazla kilolarını doğanın kollarına bıraktılar

22 KİŞİ 4 AYDA TOPLAM DA 381 KİLO VERDİ

Bir sürü diyetisyen ve diyet programından sonra bir türlü fazla kilolarından kurtulamayan 3 kişinin hayatı Kartepe'deki HK Doğa Sporları Merkezi’yle kesişmesiyle bir an da değişiverdi. Kocaeli'nin doğası ve havasıyla ünlü Kartepe ilçesindeki kampa katılan 30 yaşındaki Elif Akdoğan, 21 yaşındaki Azra Gürel ve 18 yaşındaki Ceren Çakır toplamda 108 kilo vererek, olmaz denileni başardı. Aynı zamanda kampa katılan diğer 19 kişi ise toplam da 273 kilo vererek daha sağlıklı ve mutlu bir hayata adım attı.

‘SAĞLAM DİYETİSYEN GEÇMİŞİM VAR’

İstanbul’dan gelerek kampa katılan 30 yaşındaki Elif Akdoğan 6 ay içinde 40 kilo zayıfladı. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için çok uğraşıp, bir türlü başaramadığını söyleyen Akdoğan, “Çocukluğundan bu yana fazla kilolarımdan kurtulmaya ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya çalışıyorum. Çok sağlam bir doktor geçmişim var. Ancak hiçbirinde çare bulamayınca zihnimi değiştirmem gerektiğini anladım. Bir yandan da başarısızlık duygusuyla bir arayış içerisine girdim. Hiç ummadığım bir şekilde kendimi bu kampta buldum" dedi.

‘116 KİLOYDUM ŞİMDİ 76 KİLO OLDUM’

116 kilodayken kampla tanıştığını söyleyen Akdoğan, “Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Ücretsiz izin alarak kampa katıldım. Şu anda 76 kiloya ulaştım. O kadar fazla hastalığım vardı ki yüksek tansiyon hastasıydım. Yaklaşık 10 yıldır insülin direnci hapı kullanıyordum. Kanımdaki yağ oranı yüksek, karaciğerimde büyüme, yağlanma vardı. Artık sağlık problemlerim kalbime kadar dayanmıştı” dedi. Akdoğan, eşinin, "Gözümün önünde ölüyorsun" diyerek sağlığına kavuşmasını istediğini ve bu kapsamda en büyük destekçisi olduğunu kaydetti.

‘BU KİLOYA ULAŞABİLECEĞİME İNANMIYORDUM’

Ankara'dan gelen 21 yaşındaki Azra Gürel de üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, kampa hem kilolarından hem de psikolojik sıkıntılarından kurtulmak amacıyla katıldığını bildirdi. Kampta 102 kilogramdan 64 kiloya düştüğünü aktaran Gürel, “6 aydır buradayım. İdeal kiloma düşmek istiyorum. Hiç görmediğim kiloları burada gördüm. Mutlu bir hayata, ideal kilomla mutlu bir şekilde başlayacağım. Hedefim bu. Buranın farkı, doğayla iç içe bir ortam. Doğanın içindesiniz ve aktiviteleriniz o kadar çok fazla ki hiç bilmediğiniz aktiviteler yapabiliyorsunuz. Rafting, at binme dahil. Bu aktivitelerin bu kadar psikolojiyi etkilediğini hiç görmemiştim. Buraya gelirken bu kiloya ulaşabileceğime inanmıyordum" dedi.

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‘ÖZGÜVENİM YERİNE GELDİ’

İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki Ceren Çakır da İstanbul Teknik Üniversitesi endüstriyel tasarım öğrencisi olduğunu söyledi. Küçüklüğünden bu yana kilo sorunu olduğuna işaret eden Çakır, kampta 4,5 ay içerisinde 30 kilo verdiğini, 2-3 hafta daha kalmayı düşündüğünü bildirdi. Çakır, "Çok güzel geçiyor, eğlenerek geçiyor. Kilo da gidiyor. İnanıyordum kilo vereceğime ama bu kilolara hiç inmemiştim. İnşallah daha da kilo vereceğim. Kilo verdikten sonra öz güvenim geldi. Buraya gelmeden çok mutsuzdum. Okulumu dondurmuştum. Şu an daha mutluyum, hayata daha farklı bakıyorum. Sporu seviyorum. Yemek bağımlılığım artık yok. Yemek yedikten sonra ne yapacağımı biliyorum." şeklinde konuştu.

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