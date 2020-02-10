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Fikri Işık'ın acı günü

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın kayınbiraderi Hasan Basri Ünal hayatını kaybetti

Fikri Işık'ın acı günü

10 Şubat 2020 Pazartesi 09:18

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünal için Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Ünal'ın cenazesi, namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, milletvekili Işık ve yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, İlyas Şeker, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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