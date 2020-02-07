Filistinlilerin Haklı Davaları İçin Meydana Çıkmalıyız!

ABD Başkanı Donald Trump ve işgalci İsrail Başkanı Benyamin Netanyahu’nun Müslümanların onurunu ve gururunu rencide ederek imzaladıkları sözde Asrın Anlaşması’na tepkiler sürüyor. Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, Yüzyılın Dayatmasına karşı açıklamalarda bulundu.

“Bu Siyonist Proje Bir Plan Dahilinde Gerçekleştirildi”

Filistin topraklarında ve Kudüs'te yüz yılı aşkın bir süredir işgalin var olduğunu hatırlatan Halıcı, “Emperyalist güçlerin himayesinde, ‘halkı olmayan topraklara, toprağı olmayan halk’ safsatasıyla Siyonist unsurlar yerleştirildi. Filistin halkına karşı katliamlar, tehcir ve tecrit başladı. Milyonlarca Filistinli topraklarından sürüldü. Çocuklar ve kadınlar da dahil on binlerce Filistinli katledildi. İşgal her geçen gün daha da genişledi. Filistin topraklarında, tüm dünyanın gözü önünde, adına İsrail denilen Siyonist proje adım adım uygulandı. Önceki hafta ABD'nin dengesiz başkanı Trump, bu projenin ileri bir aşaması olan Yüzyılın Anlaşması'nı gündeme getirdi” dedi.

Ülkemizde ve Dünyada Aklı Selim Sahibi Hiçbir Kimse Siyonist İşgale Onay Vermemektedir.

ABD Başkanı’nın sözde barış adı altında Filistin halkını teslim olmaya, işgale rıza göstermeye çağırdığının altını çizen Halıcı, “Biz biliyoruz ki Türkiye'de ve dünyada Siyonist işgale onay veren tek bir onurlu insan yok. Türkiye'deki tüm siyasi partiler işgal karşısında Filistin halkından yana tavır alıyorlar. Ancak bu tavır alışın daha güçlü bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

’’Siyasi Düşüncesi Ne Olursa Olsun Bütün Vatandaşlarımız Davetlidir!’’

Siyasi düşüncesi ve inancı ne olursa olsun duyarlılık sahibi herkesi Filistin halkının haklı davasına destek vermeye çağırdıklarını dile getiren Halıcı, “Bu Pazar günü saat 14.00'da İstanbul Yenikapı'da yapılacak olan Büyük Kudüs Mitingi’ne katılım, Siyonist işgal karşısında Filistin halkının umudunu artıracaktır” diyerek Kocaeli’de yaşayan tüm vatandaşları mitinge davet etti.

MİTİNG İÇİN ARAÇ KALKIŞ YERLERİ VE SAATLERİ

Gebze 12:00 Tatlıkuyu – Beylikbağı – Akse Sapağı – Mimar Sinan Mh.

Darıca 12:00 Gebze Tren İstasyonu

Çayırova 12:00 Fatih Cd. Vakıfbank Önü

Dilovası 12:00 Dilovası Belediye Önü

İzmit 11:00 Milli İrade Meydanı

Karamürsel 12:00 Karamürsel Botanik Önü

Gölcük 11:00 Gölcük Mobil Durak önü

Başiskele 11:00 Aşağı Yuvacık Sapağı

Derince 11:00 Derince Belediyesi Önü

Körfez 11:00 Tütünçiftlik İş Bankası Yanı

Kandıra 10:30 Kandıra Belediyesi Önü

Kartepe 11:00 Köseköy Battı Çıktı üstü

İrtibat: 0262 321 50 46 – 0542 899 49 79