Fırat Kalkanı Harekatı'nda Acı Haber

Harekat kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Albayrak'ın babasına acı haber verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber iletildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi'nde şehidin babası Hasan Albayrak'ın yaşadığı eve geldi.

Acı haberi alınca fenalaşan baba Albayrak'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Türk bayrağı asılan eve gelen şehit babasının komşuları, taziyelerini iletti.

Haber verilmesi üzerine şehidin Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ablası Gamze Göktepe de Gölcük'e ulaştı. Aile, daha sonra Gölcük Belediyesine ait bir araçla şehidin Ankara'daki evine hareket etti.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının annesinin, Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.