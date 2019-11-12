GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gazetemizin büyük kaybı

Yazarımız Betül Tuncel hakka yürüdü

Gazetemizin büyük kaybı

12 Kasım 2019 Salı 09:19

Gazetemizin uzun yıllar, değişik konularda yazı yazan, gazetemizin yazı ailesinden, iyi insan, değerli çalışma arkadaşımız, Betül Tuncel’i kaybettik. Hanımefendi kişiliği ile herkesin takdirini kazanan, yazdığı yazılarla gökkubede hoş sedalar bırakan Betül Tuncel’in ani vefatı, gazetemiz ve okur camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Bir erkek evladı olan ve geçtiğimiz yıl oğlunu evlendiren Betül Tuncel, Sabri Tuncel’le evliydi. Betül Tuncel'in cenazesi bugün 12 Kasım 2019’da ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'ndan kaldırılacaktır.

www.gebzegazetesi.com olarak Sabri Tuncer ve oğluna başsağlığı diliyor. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Diriliş Kampları sonbaharda bir başka güzel Diriliş Kampları sonbaharda bir başka güzel
81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Eski Adliye binasında İnceleme Eski Adliye binasında İnceleme
“Bu ağaçları sizlerin geleceği için dikiyoruz” “Bu ağaçları sizlerin geleceği için dikiyoruz”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Diriliş Kampları sonbaharda bir başka güzel
Aytepe Yaylasında inşa edilen Diriliş (1-Bayan, 2-Erkek) Gençlik Kampları ziyaretçilere eşsiz bir ortam...

Haberi Oku