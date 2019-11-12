Gazetemizin büyük kaybı

Gazetemizin uzun yıllar, değişik konularda yazı yazan, gazetemizin yazı ailesinden, iyi insan, değerli çalışma arkadaşımız, Betül Tuncel’i kaybettik. Hanımefendi kişiliği ile herkesin takdirini kazanan, yazdığı yazılarla gökkubede hoş sedalar bırakan Betül Tuncel’in ani vefatı, gazetemiz ve okur camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Bir erkek evladı olan ve geçtiğimiz yıl oğlunu evlendiren Betül Tuncel, Sabri Tuncel’le evliydi. Betül Tuncel'in cenazesi bugün 12 Kasım 2019’da ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'ndan kaldırılacaktır.

www.gebzegazetesi.com olarak Sabri Tuncer ve oğluna başsağlığı diliyor. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz