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Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları Onuruna yemek

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gazi, gazi ve şehit yakınları onuruna Kocaeli Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek programı, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve eşi Sayın Hülya Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları Onuruna yemek

19 Eylül 2019 Perşembe 17:31

Antikkapı Restaurantta düzenlenen yemeğe; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve eşi Sayın Hülya Aksoy’un yanı sıra, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz,

Deniz Eğitim ve Öğretim- Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Vali Yardımcıları Suat Yıldız ve Nihat Kaynar, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, daire müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmalarının ardından,  Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmalarında; “Gaziler Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz yemeğimize hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Bu ülkenin bağımsız bir şekilde yaşaması ve hayatını sürdürebilmesi bakımından şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Bugün bu bayrak altında özgür bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Kocaeli’de yaşayan gazi sayımız 946’dır.  Bunlar Kıbrıs gazisi, Kore Gazisi ve terörle mücadelede bulunan gazilerimizdir.  249’da şehit ailesi ilimizde yaşıyor. Bunlar bizim için önemli ve değerlidir. Bizim kapımız şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. ” diyen Sayın Valimiz katılımlarından dolayı tüm gazi ve gazi ve şehit yakınlarına teşekkür etti ve yemeğe geçildi.

İl Müftüsü Sinan Cihan’ın yaptırdığı yemek duasının ardından   Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve eşi Sayın Hülya Aksoy ile protokol üyeleri tüm gazi, gazi yakınları ve şehit yakınları ile tek tek ilgilenerek, onlarla sohbet etti.

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