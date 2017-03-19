Gebze Adliyesi’nde FETÖ operasyonu!

HSYK, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan ihraç listesinde Gebze adliyesinden de 6 hakim ve savcının isimlerinin yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında daha önce tutuklanan hakim ve savcıların ifadeleri doğrultusunda 202 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Edinilen bilgilere göre Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde mevcutta görev yapan 5 hakim ve 1 savcının da ihraç edildiği öğrenildi. Hakimler M.Ü, İ.H, B.C, Y.M ve Ç.Ç ile Savcı M. A. meslekten atılan isimler oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ihraç edilen hakim ve savcıların kaldıkları lojmanlar ve makam odaları aranarak göz altına alındı.