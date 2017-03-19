GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Adliyesi’nde FETÖ operasyonu!

Gebze Adliyesi’nde FETÖ operasyonu!

Gebze Adliyesi'nde FETÖ operasyonu!

19 Mart 2017 Pazar 15:15


 

HSYK, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan ihraç listesinde Gebze adliyesinden de 6 hakim ve savcının isimlerinin yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında daha önce tutuklanan hakim ve savcıların ifadeleri doğrultusunda 202 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Edinilen bilgilere göre Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde mevcutta görev yapan 5 hakim ve 1 savcının da ihraç edildiği öğrenildi. Hakimler M.Ü, İ.H, B.C, Y.M  ve Ç.Ç ile Savcı M. A. meslekten atılan isimler oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ihraç edilen hakim ve savcıların kaldıkları lojmanlar ve makam odaları aranarak göz altına alındı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Gebze Adliyesi’nde FETÖ Operasyonu!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleceği inşa edeceğiz! Geleceği inşa edeceğiz!
Darıca Şehidini yaşatacak! Darıca Şehidini yaşatacak!
Otobüslerde sağlıklı yolculuk Otobüslerde sağlıklı yolculuk
Çayırova geleceği hedefliyor Çayırova geleceği hedefliyor
MÜSİAD’dan Başkan Köşker’e ziyaret MÜSİAD’dan Başkan Köşker’e ziyaret
Darıca’dan Çanakkale’ye Şehitlere saygı! Darıca’dan Çanakkale’ye Şehitlere saygı!
Yukarı Çık

Geleceği inşa edeceğiz!
**Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kurucusu olduğu tercihimiz Evet platformu Gebze...

Haberi Oku