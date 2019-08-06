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Gebze Ağustos Meclisi İlk Oturumu

Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.

Gebze Ağustos Meclisi İlk Oturumu

06 Ağustos 2019 Salı 10:17

 Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşen Ağustos ayı meclisi birinci oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. Önergeyle dahil edilenlerle birlikte toplam 20 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında İnönü Mah. 6548 ada 1-2 parsel ile 6549 ada 1-2 parseller ve bu adalar arasındaki plan tadilatına ilişkin İmar komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sonunda Başkan Büyükgöz, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevapladı. Gebze Belediyesi, Ağustos ayı ikinci meclis oturumu 7 Ağustos Çarşamba günü saat 16:00’da yapılacak.


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