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Gebze Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Gebze Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile nisan, mayıs ve haziran ayı meclis toplantılarının iptal edilmesi üzerine olağanüstü toplandı.

Gebze Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

28 Nisan 2020 Salı 21:13

Gebze Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen meclis toplantısının gündemini ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleyle ilgili maddeler oluşturdu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle bütçe gelirlerinde büyük düşüş yaşandığını buna rağmen salgınla mücadele konusunda üzerlerine düşeni özveriyle yaptıklarını söyledi.

Olağanüstü meclis toplantısında, Covid-19 salgını süresince belediye hizmetlerinin aksatılmaması için 2020 yılı ücret tarifesinde düzeltme yapıldı.

Ayrıca, bu süreçte işsiz kalan, geliri azalan ve karantinaya alınanlar ile 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara temizlik, hijyen ve gıda maddeleri başta olmak üzere bütçe imkanları kapsamında destek verilmesine ilişkin madde karara bağlanırken, diğer kurum ve kuruluşlarla protokol yapma konusunda belediye başkanına yetki verildi.






AA
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