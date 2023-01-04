Gebze Belediyesi, kasko bedeli yüksek çıkınca araçları satın almaya karar verdi

"Kiraladığımız 150 araç haricinde, çift kabin kamyonetlerde çıkan kasko bedelinden ötürü fazla kiralama ücreti ödemek istemedik. O kalemde kullandığımız 36 civarında araç söz konusu, bu araçları satın alma yöntemine gideceğiz. Fazla bedel ödememek için bu araçları satın almamız gerekiyor" dedi.

Gebze Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı ocak ayı meclisinde, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Biz normal şartlarda araçlar noktasında kamu kaynağını en yüksek düzeyde tutan durumu tercih ettik. Araç kiralamada bir kısmını kiralayacağız, bir kısmını da satın alacağız. Önceliğimiz kamu kaynağının verimli kullanılması. Kiraladığımız 150 araç haricinde, çift kabin kamyonetlerde çıkan kasko bedelinden ötürü fazla kiralama ücreti ödemek istemedik. O kalemde kullandığımız 36 civarında araç söz konusu, bu araçları satın alma yöntemine gideceğiz. Fazla bedel ödememek için bu araçları satın almamız gerekiyor" dedi.