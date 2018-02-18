Gebze Belediyesinden e-devlet hizmeti

Vatandaşların istedikleri bilgiye kolay bir şekilde ulaşmaları için Gebze Belediyesi olarak genel hizmetler kapsamında; arsa rayiç değeri ve nöbetçi eczane sorgulaması yapılabiliyor. Bunun yanı sıra kişiye özgü hizmetler adı altında beyan bilgileri, bilgi edinme başvurusu, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgileri sorgulanmalar gerçekleştirilerek bilgi alınabiliyor. Teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanma ve vatandaşların hizmetine sunma noktasında çalışmalar yapan Gebze Belediyesi, e-devlet kapısı üzerinden vatandaşların istedikleri bilgiye zahmetsizce ulaşmalarına imkan sağlanıyor.