banner572
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze-Darıca Arasında Hat 525S Seferleri Yarın Başlıyor

Gebze ve Darıca ilçelerindeki önemli güzergahlardan geçen ve bir süredir hizmetlerine ara veren Hat 525S, vatandaşlardan gelen talep üzerine yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak

Gebze-Darıca Arasında Hat 525S Seferleri Yarın Başlıyor

28 Şubat 2021 Pazar 16:07

Gebze ve Darıca ilçeleri arasında sefer yapan fakat bir süredir seferlerine ara veren ve önemli güzergahı ile vatandaşların sık kullandığı Hat 525S, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile yeniden seferlerini dönüyor. KBB Gebze Garajı ile Darıca Millet Bahçesi arasında sefer yapacak olan Hat 525S, 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibari ile Büyükşehir Belediyesi’nin konforlu araçları ile vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.  

 

ÖNEMLİ GÜZERGAHLARDAN GEÇECEK

Vatandaşların talebi sonrasında yeniden seferlerine başlayacak olan Hat 525S, iki ilçe arasındaki önemli güzergahlardan geçecek. KBB Gebze Garajı ile Darıca Millet Bahçesi arasındaki sefer yapacak olan HAT 525S, Hürriyet Mh. Ulus Mh. Yavuz Selim Mh. Osman Gazi ve Darıca Tren İstasyonları, Sıra Söğütler Mh. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi önemli güzergahlardan geçerek hizmet verecek.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın: Üsküdar aciasında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz Başkan Büyükakın: Üsküdar aciasında hayatını...
KO-MEK, Erdem Çiftinin Mutluluk Kaynağı KO-MEK, Erdem Çiftinin Mutluluk Kaynağı
Kesintisiz Su İçin 11 Adet İçme Suyu Deposu Kesintisiz Su İçin 11 Adet İçme Suyu Deposu
Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi Yüz Yüze Eğitime Hazır Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi Yüz Yüze Eğitime...
Milletçe Yeni 28 Şubatlara İzin Vermeyeceğiz Milletçe Yeni 28 Şubatlara İzin Vermeyeceğiz
Boris Volfman: Nar Üretiminde Hedef Zirve Boris Volfman: Nar Üretiminde Hedef Zirve
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın: Üsküdar aciasında hayatını...
1 Mart Üsküdar Deniz Faciasının seneyi devriyesinde bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı...

Haberi Oku